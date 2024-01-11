В Калининграде 56-летняя женщина сломала нос и выбила зубы, споткнувшись о торчащий на тротуаре кусок льда

8 января около 13:30 Наталья с мужем приехали в Калининград купить электрообогреватель. Остановились у торговых павильонов на Аллее Смелых, 74, недалеко от кольца пятого трамвая.



«Мы увидели там магазинчик с электротоварами, пошли к нему, но он оказался закрыт. Шли по тротуару, там всё выложено плиткой, снега, конечно, было много. И вот я обо что-то споткнулась, наверное, это был кусок льда, торчащий на плитке — я в тот момент сразу не поняла… Всё произошло в мгновение: я полетела вперёд и ударилась лицом о бетонную урну. Кошмарная боль — лоб разбит, кровища лилась ручьём, всё вокруг было залито, одежда вся в крови. Удар пришёлся и по носу и верхней челюсти. Муж меня успокаивал, выбежал паренёк из магазина, пытался помочь остановить кровь. Какая-то женщина вызвала скорую», — вспоминает Наталья.