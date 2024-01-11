В Калининграде 56-летняя женщина сломала нос и выбила зубы, споткнувшись о торчащий на тротуаре кусок льда

56-летняя жительница Гвардейска споткнулась на тротуаре и упала, ударившись головой о бетонную урну. Женщина получила серьёзные травмы. Об этом «Клопс» рассказала сама потерпевшая.
8 января около 13:30 Наталья с мужем приехали в Калининград купить электрообогреватель. Остановились у торговых павильонов на Аллее Смелых, 74, недалеко от кольца пятого трамвая.
«Мы увидели там магазинчик с электротоварами, пошли к нему, но он оказался закрыт. Шли по тротуару, там всё выложено плиткой, снега, конечно, было много. И вот я обо что-то споткнулась, наверное, это был кусок льда, торчащий на плитке — я в тот момент сразу не поняла… Всё произошло в мгновение: я полетела вперёд и ударилась лицом о бетонную урну. Кошмарная боль — лоб разбит, кровища лилась ручьём, всё вокруг было залито, одежда вся в крови. Удар пришёлся и по носу и верхней челюсти. Муж меня успокаивал, выбежал паренёк из магазина, пытался помочь остановить кровь. Какая-то женщина вызвала скорую», — вспоминает Наталья.
Медики бригады скорой предположили, что у женщины сотрясение головного мозга, сломаны нос, скула и верхняя челюсть — последние два диагноза, к счастью, не подтвердились. У Натальи полностью выбило передний зуб, ещё два зуба откололись. Помощь женщине оказали врачи областной клинической больницы.
«Сейчас у меня половина лица синего цвета, нос сломан, рот нормально не открывается — я даже не могу толком посмотреть, что с зубами… На лбу огромная рассечённая рана, её зашивали, боюсь, останется шрам», — сокрушается пострадавшая.
Наталья ходит по врачам, только сегодня у неё три приёма: лор, невролог, хирург. Съездив туда, где упала, женщина убедилась, что споткнулась о наледь: «Больше там ничего нет, плитка ровная. Но снег в том месте уже подтаял».