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Столб черного дыма от горящей автомастерской в Челябинске виден издалека

Столб черного дыма от горящей автомастерской в Челябинске виден издалека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на улице Новозаводская (Тракторозаводский район).

«Горит частная автомастерская. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

пожары