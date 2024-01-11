Столб черного дыма от горящей автомастерской в Челябинске виден издалека

Сообщается, что сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на улице Новозаводская (Тракторозаводский район).
«Горит частная автомастерская. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
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Сообщается, что сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на улице Новозаводская (Тракторозаводский район).
«Горит частная автомастерская. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.