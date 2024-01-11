В Екатеринбурге при строительстве дороги на Химмаш умер рабочий

«Он принимал участие в строительстве дороги в сторону Химмаша. Когда тракторист, 1963 г.р., собрался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора, с ним неожиданно что-то произошло. Он вдруг прекратил работу и наклонился на руль. Вызванные в срочном порядке врачи, к сожалению, помочь были уже бессильны. К месту ЧП коллеги по стройке доставили супругу, которая опознала своего мужа. Жили они недалеко, по улице Самолётной. Словом, ЧП не носит криминальный характер» — отметил Горелых.