В Новосибирске вступил в силу приговор экс-сенатору и депутату Заксобрания Лаптеву

В Новосибирске вступил в силу приговор Октябрьского районного суда в отношении бывшего сенатора Совета Федерации и депутата Законодательного собрания региона Владимира Лаптева. Об этом сообщает издание «Ъ-Сибирь».
В Октябрьском райсуде изданию сообщили, что ни одна из сторон не стала обжаловать решение, согласно которому Лаптев признан виновным в двух эпизодах мошенничества в крупном размере, в даче взятки должностному лицу и получении взятки в особо крупном размере и приговорён к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 900 000 рублей.
Вступления приговора в силу экс-депутат дожидался в СИЗО. Теперь, по данным источника «Ъ-Сибирь», его этапирую в колонию строгого режима в Иркутской области, где отбывают срок бывшие правоохранители, чиновники и госслужащие.
Напомним, Лаптева задержали 27 сентября 2022 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с октября 2020 года по октябрь 2022 года он фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Кроме того, ему вменяли совершение преступлений по ещё двум статьям УК.
Гособвинение просило для бывшего депутата Заксобрания девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 35,8 млн руб. В свою очередь, сторона защиты настаивала на условном сроке из-за ухудшения здоровья подсудимого.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что защита экс-прокурора Новосибирской области настаивает на оправдательном приговоре.