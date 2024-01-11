В Новосибирске вступил в силу приговор экс-сенатору и депутату Заксобрания Лаптеву

Напомним, Лаптева задержали 27 сентября 2022 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с октября 2020 года по октябрь 2022 года он фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Кроме того, ему вменяли совершение преступлений по ещё двум статьям УК.