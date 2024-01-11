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Экс-главу фонда капремонта Кубани подозревают в халатности на 20 млн рублей

Бывшего руководителя НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» подозревают в причинении ущерба бюджету на 20 млн руб. в результате халатности.
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Источник: AP 2023

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Следствие считает, что в 2021 году, будучи руководителем организации, злоумышленник принял работы по капитальному ремонту пяти многоквартирных домов в Анапе. При этом стоимость ремонта была завышена. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ведомстве отметили, что ущерб был полностью возмещен на этапе расследования дела. Собранные материалы направлены в суд. В отношении подрядчика работ возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Анастасия Донскова.

ЖКХ