Экс-главу фонда капремонта Кубани подозревают в халатности на 20 млн рублей

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.



Следствие считает, что в 2021 году, будучи руководителем организации, злоумышленник принял работы по капитальному ремонту пяти многоквартирных домов в Анапе. При этом стоимость ремонта была завышена. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



В ведомстве отметили, что ущерб был полностью возмещен на этапе расследования дела. Собранные материалы направлены в суд. В отношении подрядчика работ возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).



Анастасия Донскова.