Главному архитектору Альметьевска дали условный срок за взятки

Напомним, Антон Севастьянов обвинялся в получении трех взяток на 569 тыс. руб. По версии следствия, осужденный попросил отчима своей жены открыть ИП на свое имя, а через него он подписал договоры на оказание неких архитектурных услуг, получив за это деньги. Также установлено, что он получил 130 тыс. руб. за выдачу разрешения на строительство здания от владельцев ООО «Звезда» Алексея Леушина и Талгата Салахова.



В итоге ему дали три года лишения свободы условно. На этот же срок ему запретили занимать госдолжности.

