В МВД Прикамья рассказали о поиске пропавшей в 2010 году Кати Четиной

Полиция прокомментировала сайту perm.aif.ru информацию о возобновлении розыска пропавшей 13 лет назад 5-летней девочки Кати Четиной.
«Сотрудниками полиции проводились и проводятся розыскные мероприятия. Кроме этого, информация о розыске Четиной размещена на официальном сайте ГУ МВД России по Пермскому краю в разделе розыск детей», — пояснили в МВД в ответ на запрос perm.aif.ru.
Напомним, девочка пропала в 2010-м году, когда семья находилась в турпоходе у скалы Ермак под Кунгуром. Девочка играла с другими детьми и исчезла. На берегу был обнаружен след детской ноги, направленный от воды, и сланец девочки. В реке тела девочки не нашли. Родители считали, что ребёнок жив.
В СКР было возбуждено дело по статье «Убийство». В декабре 2023 года глава СКР Бастрыкин запросил доклад по этому делу. Сайт perm.aif.ru направил запрос в СУ СКР по Пермскому краю с просьбой прокомментировать нынешнее положение дел с расследованием уголовного дела об убийстве.