В МВД Прикамья рассказали о поиске пропавшей в 2010 году Кати Четиной

Напомним, девочка пропала в 2010-м году, когда семья находилась в турпоходе у скалы Ермак под Кунгуром. Девочка играла с другими детьми и исчезла. На берегу был обнаружен след детской ноги, направленный от воды, и сланец девочки. В реке тела девочки не нашли. Родители считали, что ребёнок жив.