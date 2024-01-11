Под Новосибирском автобус из Казахстана с 45 пассажирами съехал в кювет

45 пассажиров, в том числе 5 детей, застряли на дороге в мороз посреди метели. В трудной ситуации людям помогли сотрудники Госавтоинспекции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
ДТП произошло на 71 км трассы «Новосибирск — Карасук». Из-за непогоды автобус потерял управления и съехал с дороги.
Правоохранители организовали для пассажиров экстренную помощь: пересадили их в подменный автобус и сопроводили до автовокзала в поселке Ордынское.
«В результате никто из пассажиров не пострадал, а застрявшему автобусу был вызван тягач», — отметила представитель МВД.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что после ДТП с депутатом на трассе Иртыш в больнице Новосибирска умер 5-летний малыш.