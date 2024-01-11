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Под Новосибирском автобус из Казахстана с 45 пассажирами съехал в кювет

В ночь на 11 января пассажирский автобус, следовавший из казахстанского Шымкента в Новосибирск, съехал в кювет.
Источник: МВД РФ

45 пассажиров, в том числе 5 детей, застряли на дороге в мороз посреди метели. В трудной ситуации людям помогли сотрудники Госавтоинспекции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ДТП произошло на 71 км трассы «Новосибирск — Карасук». Из-за непогоды автобус потерял управления и съехал с дороги.

Правоохранители организовали для пассажиров экстренную помощь: пересадили их в подменный автобус и сопроводили до автовокзала в поселке Ордынское.

«В результате никто из пассажиров не пострадал, а застрявшему автобусу был вызван тягач», — отметила представитель МВД.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что после ДТП с депутатом на трассе Иртыш в больнице Новосибирска умер 5-летний малыш.