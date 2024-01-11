МВД: в Калининграде предприниматель незаконно зарегистрировал около тысячи мигрантов

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В ходе обысков по адресу его проживания, а также в офисе и в здании хостела изъяты электронные носители информации, списки нелегальных мигрантов и другие документы, имеющие доказательственное значение. Следователем СО ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила Ирина Волк.