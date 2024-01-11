Жесткое ДТП с погибшим и 5 ранеными случилось в Воронежской области из-за снегопада

По информации полиции, воронежец за рулем Camry, двигаясь со стороны областного центра, в условиях снегопада не справился с управлением и врезался во встречный Nissan, а затем допустил столкновение с двигавшимся сзади в попутном направлении Chevrolet Niva. Один из пассажиров Toyota погиб на месте. В аварии получили ранения водитель и еще один пассажир Camry, а также водитель и два пассажира Qashqai.