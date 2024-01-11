Жесткое ДТП с погибшим и 5 ранеными случилось в Воронежской области из-за снегопада

В Грибановском районе Воронежской области на 388 км трассы Курск — Саратов произошла авария с участием трех автомобилей: Toyota Camry, Nissan Qashqai и Chevrolet Niva. В результате ДТП один человек погиб, пострадали еще пятеро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 11 января. ДТП случилось сегодня около 11:15.
По информации полиции, воронежец за рулем Camry, двигаясь со стороны областного центра, в условиях снегопада не справился с управлением и врезался во встречный Nissan, а затем допустил столкновение с двигавшимся сзади в попутном направлении Chevrolet Niva. Один из пассажиров Toyota погиб на месте. В аварии получили ранения водитель и еще один пассажир Camry, а также водитель и два пассажира Qashqai.
— На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также личности участников дорожной аварии, — рассказали в региональном ГУ МВД.
РИА «Воронеж» сообщало, что вчера вечером на трассе в Грибановском районе лоб в лоб столкнулись KIA Rio и ВАЗ-2115. Пострадали три человека, среди них — семилетний ребенок.