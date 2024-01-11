Ни дня без аварии: краснодарцы жалуются на ледниковый период и «конец света» в домах

— Для нормализации температурного режима отопительного оборудования в квартирах было принято решение установить насос и запустить ещё один котёл. В ближайшее время приступят к работам и к вечеру он будет запущен. В результате чего во всём микрорайоне нормализуется ситуация с отоплением, — объяснили в пресс-службе МЦУ Краснодара.