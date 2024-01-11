Ни дня без аварии: краснодарцы жалуются на ледниковый период и «конец света» в домах

Первый снегопад в зимнем сезоне 2023−2024 года в Краснодаре совпал с многочисленными авариями на теплосетях и линиях энергоснабжения. Жители нескольких районов кубанской столицы жалуются на холодные батареи и отсутствие света в квартирах. Ликвидация аварий продолжается до сих пор.
Снегопад обрушился на Краснодар 9 января. Сильные осадки и понижение температуры заставили работать в напряженном режиме не только дворников и дорожников, но и специалистов, обслуживающих объекты тепло— и энергоснабжения.
10 января в популярных кубанских пабликах жители Московского и Восточно-Кругликовского микрорайонов рассказали, что мерзнут из-за отсутствия отопления, а на улице — минусовая температура.
Директор департамента городского хозяйства и ТЭК мэрии Краснодара Сергей Сторчун прокомментировал аварийную ситуацию с отключением тепла в многоэтажках. Чиновник заверил, что ситуация находится на контроле властей и департамента. Котельную ремонтируют. Она остановилась из-за аварии, связанной с электродвигателем.
— Четыре котла находились в работе, один в резерве, — рассказал чиновник.
11 января работы на котельной в Восточно-Кругликовском микрорайоне продолжаются.
— Для нормализации температурного режима отопительного оборудования в квартирах было принято решение установить насос и запустить ещё один котёл. В ближайшее время приступят к работам и к вечеру он будет запущен. В результате чего во всём микрорайоне нормализуется ситуация с отоплением, — объяснили в пресс-службе МЦУ Краснодара.
10 января стало известно о проблеме с отоплением на улице Парусной. В зону отключения тепла попали кабинет врача общей практики, школа гребли и жилые дома № 20, 20/1, 20/2, 20/3.
В МЦУ Краснодара сообщили, что холод в квартирах и социальных учреждениях связан с порывом на сетях теплоснабжения АО «Краснодартеплосеть».
— Аварийная бригада уже на месте. Аварию устраняют. Специалисты провели замену задвижки и теперь постепенно система будет наполняться горячей водой. Вскоре у жителей в домах должно появиться отопление, — заверили жителей коммунальщики.
К вечеру 10 января в МЦУ сообщили, что специалисты провели замену задвижки и теперь постепенно система будет наполняться горячей водой, и вскоре у жителей в домах должно появиться отопление. Однако до сих пор владельцы квартир многоэтажек на улице Парусной жалуются, что батареи остаются холодными.
10 января произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе Краснодара. Из-за повреждения на линии электропередач, оказались обесточены ПС «Нефтеперерабатывающий завод» «НПЗ-3», РП-27 — ТП-1537п и 9 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители домов на улицах Гудимы, Мира, Суворова, Седина, Орджоникидзе, Кондратенко, Октябрьской, Постовой, Рашпилевской и переулка Тракторного. На место оперативно выехала аварийная бригада.
Это не единственные коммунальные аварии в городе, совпавшие со снегопадом. Так, 10 января без света сидели жители домов на улицах 40 лет Победы, 1 Мая, Российской, 21 Партсъезда, Памирской, Подольской, Шпака, 2-й Российской, Таймырской, Черкасской.
11 января отключение из-за аварии произошло в Карасунском округе. Без электроэнергии остались улицы: Игнатова. Благоева, Трудовой славы, Гидростроителей и другие. На месте работает аварийная бригада.
Впереди — новая атака непогоды. В Краснодарском крае и в Краснодаре объявлено новое штормовое предупреждение. 11 и 12 января ожидается комплекс метеорологических явлений: гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые отложения в сочетании с сильным ветром 15−20 м/с, сильные смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Жители Краснодара надеются, что ЖКХ города хорошо подготовлено к отопительному сезону и не «посыплется» из-за осадков и незначительного понижения температуры.