В администрацию Василеостровского района Петербурга пришли с обысками

По версии следствия, в 2017 году администрация Василеостровского района провела проверку в Комплексном центре Василеостровского района, расположенном на 17-ой линии Васильевского острова. Проверка выявила, что большинство сотрудников учреждения были трудоустроены фиктивно: по документам числились, а на работу не приходили. Обыски, проведенные полицией, показали, что документы на сотрудников были оформлены с нарушениями.



Должность директора Комплексного центра с 2004 по 2017 годы занимала та же женщина, которая приняла на работу Венера Якубова. За три года в штате он получил 1,5 млн руб., но на работу не приходил. Директор центра, по информации телеканала, получила от господина Якубова 1,1 млн руб. в качестве взятки. После проверки чиновницу уволили.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что Венеру Якубову, который в течение трех лет получал зарплату в администрации Василеостровского районе, не приходя на работу, предъявили обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. 12 декабря 2023 года он был задержан, суд назначил ему домашний арест до 21 января.



