Прокуратура запросила шесть лет экс-зампреду пермского правительства

ПЕРМЬ, 11 янв — РИА Новости. Гособвинитель предложила назначить шесть лет колонии экс-зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой, обвиняемой в присвоении средств благотворительного фонда «Содействие — ХХI век», передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Перми.
Сегодня в суде начались прения сторон. Гособвинитель Светлана Плотникова попросила признать фигурантку виновной по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение».
«Полагаю, что обстоятельства, связанные с хищением средств фонда (хищение в особо крупном размере, с использованием служебного положения), нашли своё подтверждение, квалификация является правильной… Предлагается назначить шесть лет лишения свободы (исправительной колонии общего режима) со штрафом 900 тысяч рублей», — сказала представитель прокуратуры.
Лопаева в ходе судебных разбирательств вину не признала, сказав, что денежные средства не присваивала, в их обналичивании не участвовала, на экс-директора фонда Елену Найданову не воздействовала.
Суд начал рассматривать дело о хищении 67,7 миллиона рублей из благотворительного фонда «Содействие — ХХI век» в июне. После посещения нескольких заседаний вторая обвиняемая Найданова в июле улетела за границу и не вернулась. Женщину объявили в розыск, материалы в отношении нее выделили в отдельное производство.
Ранее представитель прокуратуры огласил обвинение, согласно которому Лопаева, как куратор фонда, предложила Найдановой вступить в преступную группу для хищения средств благотворительной организации. Далее были подысканы фирмы (их руководство не посвящали в преступный план), через которые можно получать деньги под видом оплаты за якобы оказанные услуги. На их счета фонд переводил деньги за различные мероприятия и социсследования, за изготовление декоративной и полиграфической продукции, фактически же все перечисленные услуги не оказывались, о чем обе фигурантки знали, считают правоохранители. Такая схема работала с 2017 по 2019 годы. Деньги в благотворительную организацию поступали от ПАО «Лукойл» в рамках соглашения с краевыми властями о финансировании соцобъектов в регионе. Компания не проверяла фактическое использование денежных средств, контролировала только итоговые отчёты, так как деньги предназначались на благотворительность.