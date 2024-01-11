Прокуратура запросила шесть лет экс-зампреду пермского правительства

Ранее представитель прокуратуры огласил обвинение, согласно которому Лопаева, как куратор фонда, предложила Найдановой вступить в преступную группу для хищения средств благотворительной организации. Далее были подысканы фирмы (их руководство не посвящали в преступный план), через которые можно получать деньги под видом оплаты за якобы оказанные услуги. На их счета фонд переводил деньги за различные мероприятия и социсследования, за изготовление декоративной и полиграфической продукции, фактически же все перечисленные услуги не оказывались, о чем обе фигурантки знали, считают правоохранители. Такая схема работала с 2017 по 2019 годы. Деньги в благотворительную организацию поступали от ПАО «Лукойл» в рамках соглашения с краевыми властями о финансировании соцобъектов в регионе. Компания не проверяла фактическое использование денежных средств, контролировала только итоговые отчёты, так как деньги предназначались на благотворительность.