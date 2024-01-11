В Самаре возбудили уголовное дело после гибели жильца от взрыва газа в доме

В четверг ночью в МЧС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожар был ликвидирован на площади 12 квадратных метров. В результате происшествия погиб мужчина 1978 года рождения. Пожарные спасли шесть человек, до их прибытия самостоятельно эвакуировались семь жителей.