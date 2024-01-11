Губернатор пообещал наказать виновных в коммунальной аварии в Новосибирске

Напомним, в результате коммунальной аварии без отопления остались более 100 домов, изменилось движение транспорта, 13 школ в двух районах перешли на дистант. В часть домов уже вернулось отопление. В настоящий момент перезапустили 400 домов. Причины будут выяснять специалисты.