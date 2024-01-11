Губернатор пообещал наказать виновных в коммунальной аварии в Новосибирске

«Причина аварии, виновные руководители и специалисты будут обязательно определены в результате тщательного расследования, но сейчас главная задача — быстро завершить устранение ее последствий», — сказал глава региона.
Андрей Травников отметил, что в ближайшее время температура воздуха в Новосибирске опустится до −22 градусов.
Напомним, в результате коммунальной аварии без отопления остались более 100 домов, изменилось движение транспорта, 13 школ в двух районах перешли на дистант. В часть домов уже вернулось отопление. В настоящий момент перезапустили 400 домов. Причины будут выяснять специалисты.