На Урале завершились поиски пропавшей школьницы

В Свердловской области завершились поиски пропавшей школьницы. 13-летнюю девочку в деревне Кузино под Первоуральском нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда ABRIS.
— Найдена, жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске, — сообщили волонтеры.
Напомним, что девочка пропала 11 января. Ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.
Ранее в Каменске-Уральском нашли тело женщины, замерзшей насмерть. Инцидент произошел ранним утром 8 января во дворе дома на улице Шестакова. На данный момент сотрудники полиции ищут ее родственников.
Если вам известна погибшая женщина, сообщите о ее личности по телефону 02.