В полиции Перми назвали самые опасные городские районы. Инфографика

«Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Свердловском районе Перми. За 10 месяцев 2023 года там произошло 3640 преступлений. На втором месте по опасности стоит Индустриальный район — 2644 преступления. Замыкает тройку лидеров Мотовилихинский район — 2523 преступления», — пояснили в полиции.
В Дзержинском районе Перми за 10 месяцев 2023 года было совершено 2156 преступлений. В Кировском — 2063. В Орджоникидзевском — 1953. Безопаснее всего в Перми жить в Ленинском районе, где совершено 1539 преступлений. Ранее URA.RU публиковало мнение горожан о том, в каком микрорайоне жить лучше, а где лучше даже не появляться.