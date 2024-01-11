В полиции Перми назвали самые опасные городские районы. Инфографика

В Дзержинском районе Перми за 10 месяцев 2023 года было совершено 2156 преступлений. В Кировском — 2063. В Орджоникидзевском — 1953. Безопаснее всего в Перми жить в Ленинском районе, где совершено 1539 преступлений. Ранее URA.RU публиковало мнение горожан о том, в каком микрорайоне жить лучше, а где лучше даже не появляться.