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В полиции Перми назвали самые опасные городские районы. Инфографика

Свердловский район Перми считается самым неблагоприятным по количеству совершенных преступлений. Это следует из данных краевого главка за 10 месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
Источник: Ura.ru

«Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Свердловском районе Перми. За 10 месяцев 2023 года там произошло 3640 преступлений. На втором месте по опасности стоит Индустриальный район — 2644 преступления. Замыкает тройку лидеров Мотовилихинский район — 2523 преступления», — пояснили в полиции.

В Дзержинском районе Перми за 10 месяцев 2023 года было совершено 2156 преступлений. В Кировском — 2063. В Орджоникидзевском — 1953. Безопаснее всего в Перми жить в Ленинском районе, где совершено 1539 преступлений. Ранее URA.RU публиковало мнение горожан о том, в каком микрорайоне жить лучше, а где лучше даже не появляться.