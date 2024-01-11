Самолет из Сочи выполнил в ураган 5 кругов над Кемерово и высадил пассажиров посреди полосы

В аэропорт Кемерово утром 11 января прибыл самолет из Сочи. Из-за плохой погоды борт приземлился после выполнения нескольких кругов над столицей Кузбасса.



В Кемеровской области сегодня действует штормовое предупреждение. В регионе фиксируются порывы ветра до 30 метров в секунду. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на посадку воздушное судно зашло после 5 кругов над региональным центром. После этого пассажиры были высажены с борта прямо посреди взлетно-посадочной полосы.



«Борт мог уехать за пределы ВПП, но пилоты не стали рисковать. Порывы до 30 м/с и низкий коэффициент сцепления не дали ему вырулить с взлётно-посадочной полосы на рулёжную дорожку к терминалу», — передает SHOT.



Уточняется, что в обратном случае был риск выкатывания самолета за пределы полосы в снег. Тягач для буксировки также не смог дотащить борт к терминалу.



В итоге было принято решение выпустить пассажиров на взлетно-посадочную полосу. На нее были поданы автобусы, которые забрали людей, после чего борт был отбуксирован на стоянку. После этого самолет вернулся на кубанский курорт.