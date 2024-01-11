Из-за непогоды на трассах в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

Ограничения вводятся с 15.00 до улучшения погодных условий.
В федеральном управлении автомобильных дорог «Волго-Вятскуправтодор» отметили, на каких участках автомобильных дорог введены ограничения. Так, движение ограничили на трассах:
- М7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа
- М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
- М7, подъезд к Кирову
- Р241, Казань — Буинск — Ульяновск
- Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан
- Р239, подъезд к Аэропорту
- А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7 «Волга»
- А151 Цивильск — Ульяновск.