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Из-за непогоды на трассах в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

Движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на федеральных трассах в Татарстане из-за непогоды.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 80% 756 мм рт. ст. +4°

Ограничения вводятся с 15.00 до улучшения погодных условий.

В федеральном управлении автомобильных дорог «Волго-Вятскуправтодор» отметили, на каких участках автомобильных дорог введены ограничения. Так, движение ограничили на трассах:

  • М7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа
  • М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
  • М7, подъезд к Кирову
  • Р241, Казань — Буинск — Ульяновск
  • Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан
  • Р239, подъезд к Аэропорту
  • А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7 «Волга»
  • А151 Цивильск — Ульяновск.