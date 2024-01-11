В СВО погиб военнослужащий из Горнозаводского округа

О гибели военнослужащего сообщил на своей странице в соцсети глава муниципалитета Вадим Лумпов. «С прискорбием сообщаю, что 30 декабря 2023 года в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Петухов Денис Романович», — написал господин Лумпов. Других подробностей глава муниципалитета не приводит.



Прощание с Денисом Петуховым состоится 12 января.