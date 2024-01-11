В Челябинской области охотник случайно подстрелил школьницу

Как пояснили «РГ» в пресс-службе ГУ МВД региона, инцидент произошел в одном из лесных массивов Аргаяшского района. Подозреваемый задержан. Им оказался инспектор «Союза охотников и рыболовов Челябинской области».
«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. — На время следствия с него взята подписка о невыезде».
По информации местных СМИ, пострадавшая попала под выстрел по трагическому стечению обстоятельств: она каталась на машине со знакомым, и когда транспорт забуксовал на лесной дороге, вышла, чтобы вытолкнуть его из снега.
По данным полиции, девушка госпитализирована с огнестрельным ранением спины. Охотнику грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ и вплоть до полугодового ареста с компенсацией ущерба и морального вреда.