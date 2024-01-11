Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Челябинской области охотник случайно подстрелил школьницу

В Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП на охоте, в котором пострадала одиннадцатиклассница. Она получила ранение от шальной пули.

Как пояснили «РГ» в пресс-службе ГУ МВД региона, инцидент произошел в одном из лесных массивов Аргаяшского района. Подозреваемый задержан. Им оказался инспектор «Союза охотников и рыболовов Челябинской области».

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, — рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. — На время следствия с него взята подписка о невыезде».

По информации местных СМИ, пострадавшая попала под выстрел по трагическому стечению обстоятельств: она каталась на машине со знакомым, и когда транспорт забуксовал на лесной дороге, вышла, чтобы вытолкнуть его из снега.

По данным полиции, девушка госпитализирована с огнестрельным ранением спины. Охотнику грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ и вплоть до полугодового ареста с компенсацией ущерба и морального вреда.