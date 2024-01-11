Могилевчанин отравился угарным газом при ремонте машины в гараже

Инцидент произошел вечером 10 января. В больницу с признаками отравления выхлопным газом был доставлен 26-летний мужчина. Выяснилось, что он ремонтировал машину, а когда вышел из гаража на улицу, потерял сознание. Скорую помощь ему вызвали прохожие.
В МЧС отмечают, что угарный газ не имеет запаха и цвета, однако сам по себе смертельно опасен. Симптомы отравления сразу распознать трудно, поэтому многие не догадываются, что является причиной недомогания. В этой ситуации важно оказать пострадавшему первую помощь, так как необратимые последствия наступают очень быстро.
Самыми распространенными причинами отравления угарным газом остаются нарушение правил эксплуатации печного отопления либо неисправность печного оборудования, использование для обогрева помещений газовых бытовых приборов, отсутствие правильно циркулирующей вытяжки. Также в числе причин — техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией, сон в машине с включенным двигателем.