Могилевчанин отравился угарным газом при ремонте машины в гараже

В МЧС отмечают, что угарный газ не имеет запаха и цвета, однако сам по себе смертельно опасен. Симптомы отравления сразу распознать трудно, поэтому многие не догадываются, что является причиной недомогания. В этой ситуации важно оказать пострадавшему первую помощь, так как необратимые последствия наступают очень быстро.