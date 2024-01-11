ВМС Ирана подтвердили задержание американского нефтяного танкера

Сегодня, 11 января, центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что на судно в Оманском заливе проникли несколько вооруженных человек в 50 морских милях к востоку от города Сухар. Связь с танкером была потеряна. На борту танкера находилось 19 человек, сообщила греческая газета «Эфимерида тон синдактон».
По данным Reuters, речь идет о танкере St. Nikolas, которым владеет Empire Navigation. Как пишет агентство, он перевозил иракскую нефть из Басры в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras.
«Аль-Джазира» сообщила, что прежде судно называлось Suez Rajan. В 2022 году Минюст США заявил, что танкер перевозит иранскую сырую нефть с острова Харк в Персидском заливе в обход санкций. Ведомство конфисковало 1 млн баррелей нефти, перевозимой на Suez Rajan, и само судно.
Лусине Баласян