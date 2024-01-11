ВМС Ирана подтвердили задержание американского нефтяного танкера

Сегодня, 11 января, центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что на судно в Оманском заливе проникли несколько вооруженных человек в 50 морских милях к востоку от города Сухар. Связь с танкером была потеряна. На борту танкера находилось 19 человек, сообщила греческая газета «Эфимерида тон синдактон».