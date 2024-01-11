Семья с двумя маленькими детьми спаслась при пожаре в Краснополье

Инцидент произошел 10 января. Около 20.00 45-летний глава семьи протопил в доме печь, а через два часа дети и взрослые легли спать. Примерно в 3.00 мужчину разбудил подозрительный треск — горела кровля. Он быстро сориентировался, разбудив и выведя на улицу жену и двоих малолетних детей. Никто не пострадал.



Спасателей вызвали соседи. В результате пожара огнем частично повреждена кровля. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.



В МЧС отметили, что при сильных морозах печь надо протапливать дважды в сутки. Опасно сушить и складировать возле нее вещи и предметы, которые могут загореться. Также нельзя использовать при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а во избежание отравления угарным газом не стоит закрывать заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. Переставать топить печь нужно как минимум за два часа до сна.



В 2023 году в области произошло 788 пожаров, 157 из которых были вызваны нарушением правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования и теплогенерирующих установок.