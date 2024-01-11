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Самолёт Нарьян-Мар — Пермь прервал взлёт из-за технического сбоя

Воздушное судно вернулось на стоянку.

Самолёт Як-42 сообщением Нарьян-Мар — Пермь прервал взлёт из-за технического сбоя, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Это произошло 10 января в 16.04 по московскому времени.

Причиной стало срабатывание сигнализации помпажа среднего двигателя (без изменения параметров), сообщил телеграм-канал. При этом взлётно-посадочная полоса не была заблокирована, аэродром продолжал работу в штатном режиме.

Воздушное судно самостоятельно вернулось на стоянку.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми 3 января у самолёта перед взлётом начались проблемы с бортовым компьютером. Тогда на предварительном старте командир судна запросил разрешение вернуть борт обратно на стоянку. Самолёт должен был вылететь из Большого Савино в Минеральные Воды.