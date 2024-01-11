Самолёт Нарьян-Мар — Пермь прервал взлёт из-за технического сбоя

Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми 3 января у самолёта перед взлётом начались проблемы с бортовым компьютером. Тогда на предварительном старте командир судна запросил разрешение вернуть борт обратно на стоянку. Самолёт должен был вылететь из Большого Савино в Минеральные Воды.