Самолёт Нарьян-Мар — Пермь прервал взлёт из-за технического сбоя

Самолёт Як-42 сообщением Нарьян-Мар — Пермь прервал взлёт из-за технического сбоя, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Это произошло 10 января в 16.04 по московскому времени.
Причиной стало срабатывание сигнализации помпажа среднего двигателя (без изменения параметров), сообщил телеграм-канал. При этом взлётно-посадочная полоса не была заблокирована, аэродром продолжал работу в штатном режиме.
Воздушное судно самостоятельно вернулось на стоянку.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми 3 января у самолёта перед взлётом начались проблемы с бортовым компьютером. Тогда на предварительном старте командир судна запросил разрешение вернуть борт обратно на стоянку. Самолёт должен был вылететь из Большого Савино в Минеральные Воды.