Жительница ВКО потеряла сына в автобусе

Не теряя времени, мать несовершеннолетнего обратилась в полицию. Она рассказала, что в это время на остановку прибыл маршрут № 60 и, вероятнее всего, ее ребенок зашел в него, но не успел выйти вместе с ней. Как только поступило сообщение, сотрудники дежурной части направили ориентировку. По указанному маршруту отправился экипаж «Қыран-63». Полицейские на остановке вошли в салон автобуса. Они нашли мальчика, который искал свою маму. Стражи порядка связались с заявительницей и сообщили, что ее сын найден невредимым.