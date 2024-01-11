Гражданка Украины пыталась незаконно перевезти $42 тыс. через пункт пропуска «Брест»

«При пересечении границы гражданка Украины вместе с водителем и еще двумя пассажирами авто выбрали “красный” коридор, чтобы задекларировать товары. Однако про перемещаемые пассажирами денежные средства в таможенных декларациях заявлено не было. При проведении таможенного контроля брестские таможенники обнаружили деньги в личных вещах пассажирки, а также в конструктивных нишах автомобиля (между водительским и пассажирским сиденьями, под солнцезащитным козырьком)», — рассказали в ГТК.



По факту умышленных противоправных деяний возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 228 УК, материалы которого направлены в суд.



Брестская таможня в 2023 году выявила 200 фактов незаконного перемещения через белорусско-польскую границу наличных денежных средств на общую сумму около $1,3 млн в эквиваленте. Из них по 17 фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.2 и ч.3 ст. 228 УК.