В Ташкенте несовершеннолетний «шумахер» устроил гонки с другом. Видео

При этом в гонках молодой человек участвовал со своим знакомым, а «соревнования» проходили на улице Шота Руставели. Один из героев ролика признался, что является сыном «Бекзод-ака из МВД».
По данным Службы безопасности дорожного движения, нарушителем оказался Асилбек Иззаттуллаев 2006 года рождения. Также выяснилось, что отец подростка работает не в МВД, а в компании «Уздонмахсулот».
«Мы сняли видео для себя и выложили в Telegram. Потом видео разошлось по соцсетям. Я ехал на скорости 174−176 км/ч. То, что мы сделали неправильно, приношу свои извинения», — оправдался парень.
В результате данного инцидента была проведена профилактическая работа с правонарушителем и его родителями. На мать парня составлен административный протокол согласно статье 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности. Автомобиль помещен на штрафную площадку, и назначен штраф в размере 5 БРВ — 1,7 миллиона сумов.
В ходе следствия был найден и второй молодой человек, который участвовал в гонках. Его автомобиль также помещен на штрафплощадку.