Рабочий обокрал Карачаганакское месторождение на 10 миллионов тенге

Представители компании КПО обратились к стражам порядка, когда не досчитались почти 400 метров кабелей заземления разного сечения. Позже, когда следователи в ходе допросов вышли на подозреваемого, оказалось, что он выносил с производственной площадки всё, что плохо лежало.