Рабочий обокрал Карачаганакское месторождение на 10 миллионов тенге

Представители компании КПО обратились к стражам порядка, когда не досчитались почти 400 метров кабелей заземления разного сечения. Позже, когда следователи в ходе допросов вышли на подозреваемого, оказалось, что он выносил с производственной площадки всё, что плохо лежало.
При проведении санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято:
- восемь бухт греющего кабеля;
- 207 соединительных муфт кабелей;
- 45 коробок соединения кабелей;
- 11 коробок изоленты;
- три цифровых мультиметра;
- секатор для толстожильных кабелей;
- 20 отрезков силового медного кабеля длиной по метру;
- 20 метров медного кабеля с сечением 4*10;
- отрезки силового медного кабеля длиной 40−60 метров — 41 штука;
- блок питания.
Ущерб оценили в более чем 10 миллионов тенге.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК — «Кража». Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.