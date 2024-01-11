Жителя Ростовской области осудили на 7 лет за попытку стать террористом

Жителя Ростовской области осудили на семь лет за попытку вступить в запрещённую организацию, а также пропаганду терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
Дело рассмотрел Южный окружной военный суд. Установлено, что Ислам Турунов намеревался вступить в запрещённую террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»* на территории Сирии. Мужчину оперативники задержали в июне 2022 года.
Его обвинили по трём статьям Уголовного кодекса России, в том числе в пропаганде терроризма (соответствующие посты он размещал в соцсетях). Турунов хотел добраться до боевиков через Турцию, он искал для этого помощников.
«Южным окружным военным судом Турунов признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказания в виде лишения свободы на срок семь лет», — сказано в сообщении. Первые два года осуждённый проведёт в тюрьме. Также он заплатит штраф — 40 тыс. рублей.
А ранее мы писали, что в Ростове на 16 лет осуждён боевик Дмитрий Лисовец.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России, а также организация является незаконным вооруженным формированием на территории Сирийской Арабской Республики.