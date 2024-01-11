Обвинение закончило представлять доказательства по делу Стрелкова

Он отметил, что 12 января в Мосгорсуде свои доказательства начнет представлять сторона защиты. В планах у адвокатов допросить шесть свидетелей. «Главное — специалисты и эксперты, это дело чисто экспертное», — отметил адвокат. Защита уже представила суду заключение психолого-лингвистической экспертизы и теперь ожидается, что по ней будет допрошен специалист.
В свою очередь, сторона обвинения допросила в процессе четырех свидетелей по делу.
Молохов прогнозирует, что уже на следующей неделе они могут выйти к стадии прений, в ходе которых прокурор запрашивает срок для обвиняемого.
На первом заседании в Мосгорсуде Стрелков в очередной раз отверг все обвинения и заявил суду, что не признает вину. Судебный процесс проходит в закрытом от СМИ и слушателей режиме. На заседания допускаются только участники процесса. Пресса сможет попасть на оглашение резолютивной части приговора.
Уголовное дело рассматривает бывшая председатель Басманного суда Ирина Вырышева, писали «Ведомости».
Стрелков был задержан в Москве в июле прошлого года. В тот же день Мещанский суд Москвы заключил его под стражу. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая. «Мой доверитель не отрицает, что посты были написаны им Авторство он признает», — заявлял его адвокат Александр Молохов. Посты касались, говорил защитник, довольствия бойцов и ситуации с Крымом.
Заявление на Стрелкова написал бывший ярославский депутат, перешедший в ЧВК врачом, Дмитрий Петровский. Об этом он сам рассказал изданию «Яринформ».
После госпереворота в Киеве, который случился в феврале 2014 г., Стрелков стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. занимал должность министра обороны ДНР. После ухода с поста министра покинул территорию Донбасса и начал вести активную общественную деятельность.
В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Вместе с ним обвиняли офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и бывшего ополченца ДНР Леонида Харченко. Россия решение суда не признает. Сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет.
В конце августа единомышленники Стрелкова заявили об инициативе зарегистрировать общероссийское общественное движения в его поддержку.