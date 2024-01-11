Обвинение закончило представлять доказательства по делу Стрелкова

Стрелков был задержан в Москве в июле прошлого года. В тот же день Мещанский суд Москвы заключил его под стражу. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая. «Мой доверитель не отрицает, что посты были написаны им Авторство он признает», — заявлял его адвокат Александр Молохов. Посты касались, говорил защитник, довольствия бойцов и ситуации с Крымом.