Три человека умерли после застолья в Алматинской области

Как сообщает телеканал, компания из трех семей отмечала праздник. В какой-то момент сразу шесть человек почувствовали себя плохо, их забрали в больницу. В итоге трое пострадавших — две женщины и мужчина — скончались в реанимации. Вчера в области простились с одной из скончавшихся — 38-летней мамой двоих детей. Отмечается, что ее муж был вместе с ней на том роковом застолье. Он оказался единственным, кто не употреблял горячительные напитки.
«Все мы сидели за одним столом, ели, пили. Единственное, я не прикасался к алкоголю. Что была за водка, я не знаю. Они вытаскивали ее из-под стола и наливали», — поделился Радим Маликов.
По данным телеканала, есть версия, что компания могла распивать технический спирт. Сельчане говорят, что один из тех, кто присутствовал на застолье, работал на фабрике и мог принести жидкость оттуда. На самом предприятии разводят руками. Об отравлении слышат впервые, а еще утверждают, что все их сотрудники сегодня на своих рабочих местах. Между тем в населенный пункт экстренно выехали санврачи. Они взяли 11 проб на продукты и алкоголь.
«В этом алкогольном напитке обнаружено высокое содержание сивушных масел, сложные эфиры в большом количестве. Они являются содержимым спирта. Спирт сам подразделяется на несколько: этиловый есть, пищевой, метиловый. Технический спирт используется в промышленном производстве для изготовления антифризов», — сообщил глава управления санэпидконтроля Уйгурского района Музапархан Токметов.
Были ли токсичные вещества в продуктах питания, станет известно через 3 дня, когда придут остальные результаты. Технический спирт, по словам санврачей, поражает внутренние органы, приводит к слепоте. Человек впадает в кому. По факту смерти людей в полиции завели дело. Впереди предстоит ряд экспертиз.
Добавим, по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, симптомы пищевых отравлений бывают следующими:
- высокая температура от 37 до 40 градусов;
- потеря аппетита и слабость;
- диарея и тяжесть в животе;
- тошнота и рвота.
В тяжелых случаях или при воздействии нейротоксических ядов возникают нарушения зрения, двоение в глазах, нарушения мышечного тонуса, потери сознания, обильное слюноотделение, нарушения работы головного мозга (галлюцинации, бред, кома) или периферической нервной системы (парезы и параличи) и так далее. Первые симптомы отравления могут возникать в сроки от 1 до 8 часов, постепенно в следующие 1−2 дня они прогрессируют и без оказания помощи могут существенно навредить здоровью.