Три человека умерли после застолья в Алматинской области

По данным телеканала, есть версия, что компания могла распивать технический спирт. Сельчане говорят, что один из тех, кто присутствовал на застолье, работал на фабрике и мог принести жидкость оттуда. На самом предприятии разводят руками. Об отравлении слышат впервые, а еще утверждают, что все их сотрудники сегодня на своих рабочих местах. Между тем в населенный пункт экстренно выехали санврачи. Они взяли 11 проб на продукты и алкоголь.