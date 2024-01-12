Умерла бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого

«Дарья скончалась дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились», — сообщил изданию Толстой.
В 2016 году супруги развелись после 24 лет брака.
Петру Толстому 54 года. До начала политической карьеры он вел программы «В мире людей» на телеканале ТВ-6, «Выводы» на Третьем канале, программу «Воскресное время» и ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.
6 февраля 2016 года Толстой был избран в высший совет Всероссийской политической партии «Единая Россия». В сентябре того же года стал депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии «Единая Россия» по Люблинскому одномандатному избирательному округу в Москве.
В 2021 году переизбирался на пост депутата Госдумы VIII созыва. С 2016 года Толстой занимает должность заместителя председателя Госдумы РФ VII и VIII созывов Вячеслава Володина. На посту вице-спикера курирует комитеты по информполитике и просвещению, отвечает за работу российских делегаций в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ, а также за организацию сотрудничества Госдумы с Межпарламентским союзом, ПАСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и парламентами Большой двадцатки (G20). 10 июля 2023 года возглавил штаб кандидата на выборах мэра Москвы Сергея Собянина.