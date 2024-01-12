Умерла бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого

В 2021 году переизбирался на пост депутата Госдумы VIII созыва. С 2016 года Толстой занимает должность заместителя председателя Госдумы РФ VII и VIII созывов Вячеслава Володина. На посту вице-спикера курирует комитеты по информполитике и просвещению, отвечает за работу российских делегаций в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ, а также за организацию сотрудничества Госдумы с Межпарламентским союзом, ПАСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и парламентами Большой двадцатки (G20). 10 июля 2023 года возглавил штаб кандидата на выборах мэра Москвы Сергея Собянина.