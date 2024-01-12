Приморец проведет 7 лет в колонии строгого режима за мошенничество с арендой квартир

Следствие установило, что подсудимый с помощью мобильного телефона размещал на одном из сайтов фотографии квартир, находящиеся в свободном доступе. Далее мошенник предлагал потенциальным квартиросъемщикам перевести предоплату за аренду, мотивируя тем, что на жилье имеется большой спрос. В результате с ноября 2020 по март 2021 года мужчина обманул 13 человек.