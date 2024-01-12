9 млн тенге за посылку: как мошенники крадут деньги казахстанцев, прикрываясь «Казпочтой»

Напомним, что мошенники стали чаще обманывать казахстанцев: по итогам 2023 года было зарегистрировано почти 44,8 тыс. случаев мошенничества. Это сразу на 1,3 тыс. больше, чем было годом ранее. Подробнее о схеме злоумышленников Как описывается в публикации, жертве поступает сообщение, в котором сообщается о наличии именной посылки. При этом поступает оно не с официального номера 1499, а от почтового онлайн-клиента. В тексте уведомления указывается, что доставка невозможна из-за отсутствия полных данных об адресе получателя. И чтобы заполнить их, нужно перейти по прикрепленной ссылке. Открывшаяся страница маскируется под сайт АО «Казпочта»: оформление и даже описание скопированы с официального ресурса (включая и текст на казахском языке). Разница заметна лишь в названии страницы в адресной строке — есть малозаметные отличия в символах.