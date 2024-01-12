Ряд природных пожаров возник с начала года в Приморье из-за фейерверков

Пожар площадью 5 гектаров действовал 11 января в Ольгинском округе края. Возгорание возникло в 15 км от населённого пункта Весёлый Яр, на его ликвидации работали специалисты Ольгинской лесопожарной станции. В ведомстве рассказали, что уже 1 января в южных районах края было несколько пожаров.