Ряд природных пожаров возник с начала года в Приморье из-за фейерверков

С начала 2024 года в Приморском крае зарегистрировали несколько природных пожаров, которые предположительно возникли из-за фейерверков, сообщили в Telegram-канале Минлесхоза региона.
Пожар площадью 5 гектаров действовал 11 января в Ольгинском округе края. Возгорание возникло в 15 км от населённого пункта Весёлый Яр, на его ликвидации работали специалисты Ольгинской лесопожарной станции. В ведомстве рассказали, что уже 1 января в южных районах края было несколько пожаров.
Официально пожароопасный сезон в Приморье завершился в ноябре 2023 года, а новый ещё не открыли. Однако дежурные силы и средства Приморской авиабазы находятся в состоянии готовности.