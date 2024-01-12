Хабаровчанин зарезал мать во время ссоры

Хабаровчанина осудили на 9 лет за убийство матери, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В сентябре прошлого года 22-летний молодой человек поссорился со своей матерью, во время конфликта он схватил нож и не менее восьми раз ударил ее им в шею.
От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.
«Индустриальный районный суд Хабаровска признал 22-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Индустриального района», — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.
Мужчину осудили на 9 лет, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.