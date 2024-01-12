Мощный снежный циклон отрезал Сахалин от всего мира

Из-за недостаточной видимости и сугробов на дорожном полотне движение ограничено на трёх участках автодорог. На прилёт и на вылет задерживаются свыше десяти рейсов, а некоторые авиалайнеры и вовсе перенаправляются на запасные ВПП. Закрыть пришлось и паромную переправу Холмск — Ванино, соединяющую остров с материком.
По данным регионального МЧС, некоторым сахалинцам потребовалась экстренная помощь спасателей. Так, в Долинском районе два человека запросили эвакуацию из застрявшего транспортного средства.
«Для ликвидаций последствий прохождения циклона, расчистке автодорог на территории Сахалинской области в работе 61 аварийно-восстановительная бригада в составе 246 человек, 168 единиц техники», — добавили в министерстве.
А ранее СК озвучил причину массового ДТП в Новгородской области, участниками которого стали 66 машин. Авария произошла по вине пожилого водителя иномарки, которая не была оборудована шинами по погоде.