Мощный снежный циклон отрезал Сахалин от всего мира

Из-за недостаточной видимости и сугробов на дорожном полотне движение ограничено на трёх участках автодорог. На прилёт и на вылет задерживаются свыше десяти рейсов, а некоторые авиалайнеры и вовсе перенаправляются на запасные ВПП. Закрыть пришлось и паромную переправу Холмск — Ванино, соединяющую остров с материком.