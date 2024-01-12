Омский детский лагерь засудили за нападение дикого зверя на ребенка

Несмотря на вышеизложенное, судья расценил произошедшее как следствие ненадлежащего контроля работников лагеря за отдыхающими, встав на сторону истицы и постановив взыскать с учреждения как компенсацию морального вреда, так и штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Общая сумма взыскания не раскрывается, как и позиции сторон в связи с вынесенным вердиктом. В пресс-службе инстанции добавляют, что приговор не вступил в силу и может быть оспорен.