Омский детский лагерь засудили за нападение дикого зверя на ребенка

Истица утверждала, что в период пребывания там ее ребенок пострадал от нападения дикого зверя — белки, в связи с чем потребовала компенсации морального вреда.
«Сторона ответчика возражала против исковых требований, указывая, что животное не является имуществом учреждения. Детский оздоровительный лагерь находится на территории лесного участка, в бору. В первый день заезда в лагерь всем детям проведен инструктаж, в ходе которого в том числе разъяснено о поведении с дикими животными. Таким образом, вред не был причинен ответчиком», — приводится позиция администрации учреждения в публикации.
В ходе разбирательства выяснилось, что юный омич был укушен при попытке удержать зверя. Впоследствии ему потребовалась медицинская помощь и вакцинация от бешенства, пояснили в пресс-службе суда.
Несмотря на вышеизложенное, судья расценил произошедшее как следствие ненадлежащего контроля работников лагеря за отдыхающими, встав на сторону истицы и постановив взыскать с учреждения как компенсацию морального вреда, так и штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Общая сумма взыскания не раскрывается, как и позиции сторон в связи с вынесенным вердиктом. В пресс-службе инстанции добавляют, что приговор не вступил в силу и может быть оспорен.