Хирурга из Усть-Кута обвиняют в получении взятки

Хирург районной больницы Усть-Кута обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.
— По версии следствия, в 2023 году врач получил денежную взятку от пациентки за то, что подписал и выдал ей больничный лист, в котором была информация о несуществующем заболевании, — говорят в Следкоме.
Кроме того, в УФСБ рассказали, что хирург вносил в документы ложные сведения и для тех, кто хотел уклониться от армии. Сейчас следователи выясняют, какие еще преступные действия совершил врач.
В настоящий момент материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что мошенники придумали новую схему обмана водителей такси в Иркутской области.