Братчанин залез в квартиру к москвичам и украл драгоценности, одежду, духи, вино и собачку, которую захотел оставить у себя

Мужчина залез в квартиру к москвичам в июле 2022 года. Братчанин жил в столице страны, нигде не работал и на момент совершения преступления нуждался в деньгах. Как-то проходя мимо жилых домов, он обратил внимание, что окна одной из квартир на втором этаже открыты. На брошенное в распахнутое окно камень никто не отреагировал. Рассудив, что хозяев нет дома злоумышленник забрался по водосточной трубе в жильё. В двухкомнатоной квартире действительно никого не было. Мужчина схватил лежащую в комнате сумку и принялся набивать её вещами представляющими для него хоть какую-то ценность.