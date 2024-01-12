Братчанин залез в квартиру к москвичам и украл драгоценности, одежду, духи, вино и собачку, которую захотел оставить у себя

Мужчина залез в квартиру к москвичам в июле 2022 года. Братчанин жил в столице страны, нигде не работал и на момент совершения преступления нуждался в деньгах. Как-то проходя мимо жилых домов, он обратил внимание, что окна одной из квартир на втором этаже открыты. На брошенное в распахнутое окно камень никто не отреагировал. Рассудив, что хозяев нет дома злоумышленник забрался по водосточной трубе в жильё. В двухкомнатоной квартире действительно никого не было. Мужчина схватил лежащую в комнате сумку и принялся набивать её вещами представляющими для него хоть какую-то ценность.
В приговоре Измайловского районного суда Москвы, который судил братчанина за кражу, говорится, что тот похитил из комнаты две толстовки, четыре пары золотых серёг с драгоценными камнями, золотой крестик, золотую цепочку и флакон с духами. Не найдя в комнате больше ничего для себя ценного, мужчина пошёл на кухню. Там первым делом он открыл холодильник. Еду трогать не стал, но забрал из него две бутылки вина.
После чего увидел, что под столом на кухне находится собака, какой именно породы он не знает. Она ему очень понравилась и он решил взять ее тоже, для того, чтобы собака проживала с ним, — приводятся в приговоре суда показания, записанные со слов подсудимого.
Похищенной собакой, как потом узнал злоумышленник, был породистый немецкий шпиц, которого оценили в 71 тысячу рублей — это примерно на треть меньше, чем стоимость всех украденных вещей.
Весной 2023 года Измайловский суд Москвы отправил братчанина в колонию строгого режима на 2 года и 4 месяца за кражу (ст. 158 УК РФ). До этого мужчина уже был судим, в том числе и по аналогичной статье. А в конце лета в Братский горсуд (осуждённый прописан в Центральном районе Братска) поступил гражданский иск: пострадавшие москвичи требовали возместить причинённый ущерб. Братский горсуд иск поддержал в полном объёме, обязав осуждённого выплатить почти 117 тысяч рублей в качестве компенсации за украденные вещи и ещё 50 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. Решение уже вступило в законную силу.