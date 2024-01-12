В Новосибирске сохраняются проблемы с отоплением в домах

«Специалисты продолжают регулировку гидравлических режимов, к сожалению, это работа поэтапная и требует времени», — говорится в сообщении.
В администрации города отметили, что во многих домах еще сохраняются проблемы с качеством подачи тепла в обоих районах: Ленинском и Кировском. Нормальное теплоснабжение полностью восстановится к 18:00 12 января.
В связи с этим в соцсетях горожане массово жалуются на холод в квартирах.
«До сих пор без отопления и горячей воды. Больше суток! Дома холодно! Это издевательство над людьми!» — написала Любовь П. утром 12 января.
Многие сибиряки заявляют, что будут писать президенту Путину и главе СК Бастрыкину, так как на улице в настоящий момент температура воздуха находится в пределах −20…-23 градусов. Горожане уже сейчас требуют сделать перерасчет за отопление и электричество. На теплосетях, по словам новосибирцев, продолжаются работы по устранению ЧП.
Напомним, из-за коммунальной аварии на дистанционном обучении находятся более 20 школ, продолжается перезапуск отопления в домах. ЧП на теплосетях произошло ночью 11 января. Причины аварии выясняют сотрудники прокуратуры. Следственный комитет планирует возбудить уголовное дело и найти виновных. Ранее губернатор Новосибирской области высказался о ситуации.