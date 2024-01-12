В Новосибирске сохраняются проблемы с отоплением в домах

Многие сибиряки заявляют, что будут писать президенту Путину и главе СК Бастрыкину, так как на улице в настоящий момент температура воздуха находится в пределах −20…-23 градусов. Горожане уже сейчас требуют сделать перерасчет за отопление и электричество. На теплосетях, по словам новосибирцев, продолжаются работы по устранению ЧП.