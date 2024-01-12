В Ташкенте злоумышленники украли с пластиковой карты гражданина почти 500 млн сумов

По данным пресс-службы столичного ГУВД, гражданин обратился с заявлением в правоохранительные органы и сообщил, что с его банковской пластиковой карты неизвестными было похищено 460 миллионов сумов.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного на основании заявления, с поличным были задержаны члены преступной группы. Установлено, что они, получив персональные данные потерпевшего, вывели принадлежащие ему деньги через мобильные приложения.
В настоящее время в отношении вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РУз (Кража). Также устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.
В ГУВД также отметили, что пострадавшие от действий злоумышленников могут обратиться по номеру телефона 71 206 49 44.