Жильцы омской двухэтажки задыхаются из-за пара в подъезде

В паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» омичи пожаловались на коммунальную аварию, устранять которую никто не спешит. Жильцы дома № 181 по улице 7-я Линия задыхаются в горячем пару.
«Жители дома задыхаются в горячем пару и пробираются по подъезду на ощупь. Городские службы это аварией не считают и устранять не торопятся. Администрация города Омска, вы где?», — задаются вопросом жители.
В городской администрации подтвердили повреждение на тепловых сетях по указанному адресу. Устранять аварию планируют сегодня, 12 января.