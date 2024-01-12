В Казани полностью сгорел дом, где проживали сироты

Ранее мы писали, что 10 января в селе Тайсуганово Альметьевского района произошел пожар в частном доме, унесший жизнь одного человека и приведший к травмам другого. Площадь пожара составила 30 кв.метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.