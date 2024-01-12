В Казани полностью сгорел дом, где проживали сироты

В Казани на ул. Зеленая поляна сгорел большой двухэтажный дом, в котором, предварительно, проживали дети-сироты. Всем удалось спастись. Помощь медиков понадобилась 62-летней работнице в доме и подростку. Они надышались дымом.
Опекуном 19 детей-сирот является Тереза Камалова. Соседи сообщили, что сгорел детский дом, либо коттедж многодетной семьи. Плавилось и соседнее строение. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы писали, что 10 января в селе Тайсуганово Альметьевского района произошел пожар в частном доме, унесший жизнь одного человека и приведший к травмам другого. Площадь пожара составила 30 кв.метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.