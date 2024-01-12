Мизулина: Количество жертв блогера из Екатеринбурга Улановой выросло до 900 человек

«Несмотря на то, что уголовное дело на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают заниматься мошенническими действиями в соцсетях. Люди пытаются вернуть потерянные средства (очень крупные суммы). На текущий момент мы получили 191 обращение. Все материалы мы направим в Следственный комитет», — сообщила Мизулина.