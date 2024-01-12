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Погибших и пострадавших в автокатастрофе в Пензенской области доставят в Узбекистан спецбортом Минобороны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев поручил принять необходимые меры по доставке домой погибших и раненых в ДТП в Пензенской области узбекистанцев. Их отправят на специальном самолете Министерства обороны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Напомним, что вчера в Пензенской области России произошло ДТП с участием микроавтобуса JAC и грузовика Volvo. В минивэне находились 9 граждан Узбекистана, 7 из них погибли на месте, двое были госпитализированы с различными травмами, им оказывается медицинская помощь.

По информации МЧС, президент Узбекистана поручил МЧС, МИД, МВД, Минздраву, Минтрансу, Агентству по внешней трудовой миграции и другим компетентным органам принять необходимые меры. Погибших и раненых доставят домой на специальном самолете Министерства обороны.

Отмечается, что власти Российской Федерации оказывают активное содействие в ликвидации последствий этой аварии и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим.