Погибших и пострадавших в автокатастрофе в Пензенской области доставят в Узбекистан спецбортом Минобороны

Напомним, что вчера в Пензенской области России произошло ДТП с участием микроавтобуса JAC и грузовика Volvo. В минивэне находились 9 граждан Узбекистана, 7 из них погибли на месте, двое были госпитализированы с различными травмами, им оказывается медицинская помощь.