Погибших и пострадавших в автокатастрофе в Пензенской области доставят в Узбекистан спецбортом Минобороны

Напомним, что вчера в Пензенской области России произошло ДТП с участием микроавтобуса JAC и грузовика Volvo. В минивэне находились 9 граждан Узбекистана, 7 из них погибли на месте, двое были госпитализированы с различными травмами, им оказывается медицинская помощь.
По информации МЧС, президент Узбекистана поручил МЧС, МИД, МВД, Минздраву, Минтрансу, Агентству по внешней трудовой миграции и другим компетентным органам принять необходимые меры. Погибших и раненых доставят домой на специальном самолете Министерства обороны.
Отмечается, что власти Российской Федерации оказывают активное содействие в ликвидации последствий этой аварии и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим.