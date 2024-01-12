В Польше на вечеринке белорус выстрелил в украинца

В ходе расследования правоохранители установили, что мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент задержанный начал показывать своему другу пистолет, перезарядил его и случайно выстрелил тому в голову. После этого мужчины продолжили употреблять алкоголь. На следующий день, когда пострадавшему стало хуже, друг отвез его в отделение неотложной помощи больницы.