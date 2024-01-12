В Польше на вечеринке белорус выстрелил в украинца

Пострадавшего доставили в больницу с пулей в затылке. В результате происшествия гражданину Украины причинен средний вред здоровью. Подозреваемому было предъявлено обвинение в неумышленном причинении телесных повреждений и наличии непосредственной угрозы причинения тяжких телесных повреждений, и прокурор поместил его под надзор полиции.
«Вечером в воскресенье дежурный врач одной из больниц Гданьска сообщил полиции, что в отделение обратился 28-летний гражданин Украины с пулей в затылке. Полиция немедленно начала устанавливать обстоятельства происшествия. При обыске квартиры задержанного полицейские обнаружили и изъяли пневматическое оружие. Пистолет передан эксперту для баллистических испытаний», — говорится в сообщении.
В ходе расследования правоохранители установили, что мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент задержанный начал показывать своему другу пистолет, перезарядил его и случайно выстрелил тому в голову. После этого мужчины продолжили употреблять алкоголь. На следующий день, когда пострадавшему стало хуже, друг отвез его в отделение неотложной помощи больницы.
Неумышленное причинение телесных повреждений в Польше наказывается лишением свободы на срок до одного года. Подтверждение прямой опасности, причинившей тяжкие телесные повреждения, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.