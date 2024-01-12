12 января в Самаре экстренно посадили самолет из Москвы

Пассажиры также сообщают, что пока нет точной информации о времени вылета, и их просят ожидать «окна» в погодных условиях в Оренбурге. Новый бортперсонал готовится к полету, и до тех пор, пока погода не стабилизируется, рейс не будет продолжен.