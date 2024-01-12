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12 января в Самаре экстренно посадили самолет из Москвы

Рейс направлялся в сторону Оренбурга.
Рим
Источник: Reuters

Сегодня самолет компании Nordwind, выполнявший рейс N4 079 из Москвы в Оренбург, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Самары. Причиной оказался занос снега на посадочных полосах аэропорта Шереметьево.

По словам одной из пассажирок, лайнер провел час в зоне ожидания в Московском аэропорту, но капитан принял решение экстренной посадки в Самаре, вероятно, из-за ограниченного количества топлива. В настоящее время самолет заправляют, и пассажиры не покидают салон.

Пассажиры также сообщают, что пока нет точной информации о времени вылета, и их просят ожидать «окна» в погодных условиях в Оренбурге. Новый бортперсонал готовится к полету, и до тех пор, пока погода не стабилизируется, рейс не будет продолжен.

Аэропорт Шереметьево также подтвердил информацию о посадке самолета в Самаре на своем электронном табло. В настоящее время ожидается уточнение относительно времени продолжения рейса после проведения дополнительных процедур в аэропорту Самары.