Экс-глава сельсовета в Башкирии обвиняется в получении взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, бывший чиновник обвиняется в получении взятки (ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ), а также злостном неисполнении решения суда (ч.2 ст. 315 УК РФ).



По версии следствия, с апреля по август 2022 года Юлай Назыров получил 23 тыс. руб. за предоставление подложных документов о том, что два жителя села Красноусольский отбыли назначенное судом наказание в виде обязательных работ. Также его обвиняют в неисполнении решения суда по оборудованию тротуаров на улицах Красноусольского. Кроме того, он обвиняется во вмешательстве в деятельность ООО «Энергостройкомплект» при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по обустройству систем наружного освещения 16 улиц в Красноусольском на общую сумму более 1,2 млн руб. При заключении сделки были нарушены условия предоставления субсидии, и в целях сокрытия просчета глава сельского поселения потребовал от руководителя подрядчика расторгнуть договор «без добровольного волеизъявления», отмечается в сообщении ведомства.



В октябре 2023 года обвиняемый уволился из сельсовета по собственному желанию. Он признал вину.